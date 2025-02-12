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المتحدثة باسم البيت الأبيض: اتصالا ترامب مع بوتين وزيلنسكي كانا جيدين للغاية

Lebanon 24
12-02-2025 | 13:24
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