Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: أدلة جديدة تثبت أن حالة المختطفين الذين لم تشملهم القائمة سيئة جدا وبينهم مرضى ومصابون

Lebanon 24
12-02-2025 | 13:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: من المنتظر أن تسلم حماس اليوم قائمة المختطفين الذين قد يتم إطلاق سراحهم غدا
lebanon 24
13/02/2025 00:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تم تقديم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيودا على انتهاكات حزب الله
lebanon 24
13/02/2025 00:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية طالبت بإعادة المختطفين قبل أي شيء آخر
lebanon 24
13/02/2025 00:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية حذرت مرارا خلال جلسات المجلس الوزاري من احتمال موت المختطفين في الأسر
lebanon 24
13/02/2025 00:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:43 | 2025-02-12
17:42 | 2025-02-12
17:32 | 2025-02-12
17:29 | 2025-02-12
17:24 | 2025-02-12
17:16 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24