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بن غفير: الحكومة تنوي الاكتفاء بالإفراج عن 3 محتجزين السبت رغم الدعم الذي حصلنا عليه من ترامب بفتح أبواب جهنم على غزة

Lebanon 24
12-02-2025 | 14:49
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