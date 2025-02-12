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القناة 12 الإسرائيلية: يتوقع موافقة إسرائيل على إدخال مساكن مؤقتة إلى غزة اليوم الخميس مما يسمح بإتمام التبادل

Lebanon 24
12-02-2025 | 16:15
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