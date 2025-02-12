Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: قلقون بشأن زيادة عسكرة غرينلاند

Lebanon 24
12-02-2025 | 23:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: مستعدون لمفاوضات شاملة مع واشنطن بشأن الحد من التسلح
lebanon 24
13/02/2025 08:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: لافروف وفيدان اتفقا في اتصال هاتفي على مواصلة الاتصالات بشأن سوريا وبحثا العلاقات الثنائية
lebanon 24
13/02/2025 08:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: سفارتنا في وشنطن على اتصال بالخارجية الأميركية بشأن تحطم الطائرة في واشنطن
lebanon 24
13/02/2025 08:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: لا تغييرات حتى الآن بشأن وجود القاعدتين الروسيتين في سوريا
lebanon 24
13/02/2025 08:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:58 | 2025-02-13
00:57 | 2025-02-13
00:44 | 2025-02-13
00:43 | 2025-02-13
00:30 | 2025-02-13
00:28 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24