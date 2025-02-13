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ليبرمان تعليقا على خطة ترامب: كل ما يجب المطالبة به هو أن يفتح المصريون معبر رفح و90% من سكان غزة سيغادرون بأنفسهم

Lebanon 24
13-02-2025 | 00:58
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