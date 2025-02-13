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أخبار عاجلة
دخول شاحنات محملة بالخيام إلى قطاع غزة عبر معبر زيكيم (العربي)
Lebanon 24
13-02-2025
|
01:18
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