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القناة 12 الإسرائيلية: مستشارو ترامب تحدثوا مؤخرا مع عائلات المواطنين الأميركيين الأسرى في غزة

Lebanon 24
13-02-2025 | 01:19
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