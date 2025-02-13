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يديعوت أحرونوت عن بن غفير: إذا عاد نتنياهو للحرب سأعود إلى الحكومة وعليه وقف إدخال الوقود والمساعدات لغزة

Lebanon 24
13-02-2025 | 01:39
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