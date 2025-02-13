Advertisement

أخبار عاجلة

"قوات سوريا الديموقراطية" تعلن اليوم مقتل 3 جنود أتراك في هجمات أمس على مواقع قوات تركية قرب "جسر قره قوزاق" شمالي سوريا

Lebanon 24
13-02-2025 | 02:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في سوريا.. "قسد" تعلن مقتل 3 جنود أتراك
lebanon 24
13/02/2025 11:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"قسد": قصف تركي على قافلة لمدنيين من أهالي شمالي وشرقي سوريا توجهت إلى سد تشرين للمطالبة بإيقاف الهجمات التركية
lebanon 24
13/02/2025 11:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع أكد خلال اللقاء مع قيادة "قسد" رفض الفيدرالية بشكل كامل وضرورة حل قوات سوريا الديموقراطية (الميادين)
lebanon 24
13/02/2025 11:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"إن.بي.سي نيوز": البنتاغون يضع خططًا لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا بعد تصريحات ترامب
lebanon 24
13/02/2025 11:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:41 | 2025-02-13
04:40 | 2025-02-13
04:39 | 2025-02-13
04:37 | 2025-02-13
04:37 | 2025-02-13
04:36 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24