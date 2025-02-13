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ريما كرامي: رؤيتي لهذا القطاع حالمة ولكنّها واقعية وأمدّ يدي لفتح صفحة جديدة للنهوض بالوطن وهدفي العمل مع جميع المعنيين بالقطاع التربوي

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:30
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