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إعلام إسرائيلي: الجيش حصل على موافقة لإنشاء نقاط مراقبة لنشاط حزب الله

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:37
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