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رويترز عن مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة: نجاح اتصالات الوسطاء بضمان التزام الأطراف باتفاق غزة

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:49
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