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وزير الدفاع السابق موريس سليم: تحديات عدة تواجه لبنان أولها انسحاب العدو من الجنوب ضمن المهلة المحددة وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته

Lebanon 24
13-02-2025 | 05:57
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