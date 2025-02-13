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الحوثي: خطة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه هي مصادرة لحق تتفرع منه حقوق كثيرة

Lebanon 24
13-02-2025 | 08:05
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