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الرئاسة السورية: رئيس وزراء كندا يؤكد في اتصال مع الشرع دعم بلاده لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا

Lebanon 24
13-02-2025 | 11:28
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