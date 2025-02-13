بري أكد رفض اي تمديد لمهلة الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان المقرر في ١٨ الجاري كما رفض نشر أي قوات اجنبية في اي مواقع حدودية لافتا إلى أن اليونيفيل والجيش جاهزان لهذه المهمة (LBCI)

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