برّي في دردشة: الوفد الاميركي أبلغني أن الاسرائيليّين سينسحبون من القرى الجنوبية باستثناء ٥ نقاط مع سبل الوصول اليها وأبلغتهم رفض لبنان هذا الأمر (MTV)

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