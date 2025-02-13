Advertisement

أخبار عاجلة

برّي: رفضتُ الحديث مع الأميركيّين عن أي مهلة للتمديد غير ١٨ شباط وبقاء الاسرائيليّين هو أول نكسة للحكومة (MTV)

Lebanon 24
13-02-2025 | 11:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برّي في دردشة: الوفد الاميركي أبلغني أن الاسرائيليّين سينسحبون من القرى الجنوبية باستثناء ٥ نقاط مع سبل الوصول اليها وأبلغتهم رفض لبنان هذا الأمر (MTV)
lebanon 24
14/02/2025 02:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون طلب من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل خلال استقباله له قبل ظهر اليوم أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري
lebanon 24
14/02/2025 02:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: إطلاق الاسرى اللبنانيين في اسرائيل هو ضمن الاتفاق الذي تنتهي مهلته في 18 شباط الجاري ويجب الالتزام بالقرار 1701
lebanon 24
14/02/2025 02:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
18 شباط مهلة أمر واقع تفرضه إسرائيل لاستكمال تدابيرها
lebanon 24
14/02/2025 02:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-02-13
18:44 | 2025-02-13
18:39 | 2025-02-13
18:36 | 2025-02-13
18:35 | 2025-02-13
18:21 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24