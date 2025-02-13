Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التغييرات التي سندخلها على العقوبات المفروضة ضد سوريا ستدعم تعافيها الاقتصادي وتساعد السوريين في إعادة بناء بلدهم

Lebanon 24
13-02-2025 | 11:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: لا بد أن يستمر الجهد الدبلوماسي المكثف في الأيام والأسابيع المقبلة
lebanon 24
14/02/2025 02:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: أشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودها الحيوية في دعم اتفاق غزة
lebanon 24
14/02/2025 02:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية : الوفد يتألف من مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونائبته مورغان أورتيغاس ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والانخراط مع سوريا ناتاشا فرانشيسكي (الحرة)
lebanon 24
14/02/2025 02:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"الشرق": سيتعين على الإدارة الأميركية الجديدة اتخاذ العديد من القرارات بشأن مجموعة العقوبات المفروضة على سوريا
lebanon 24
14/02/2025 02:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-02-13
18:44 | 2025-02-13
18:39 | 2025-02-13
18:36 | 2025-02-13
18:35 | 2025-02-13
18:21 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24