وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التغييرات التي سندخلها على العقوبات المفروضة ضد سوريا ستدعم تعافيها الاقتصادي وتساعد السوريين في إعادة بناء بلدهم

Lebanon 24