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مشرّعون أميركيون في الكونغرس: نشعر بالقلق من دعوة ترامب إلى "الإبعاد القسري والتهجير الدائم" لمليوني شخص في غزة

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:51
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