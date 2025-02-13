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القناة 13 الإسرائيلية: الاجتماع التقييمي في القيادة الجنوبية برئاسة نتنياهو مستمر منذ نحو 5 ساعات متواصلة

Lebanon 24
13-02-2025 | 13:12
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