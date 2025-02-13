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وزير الخارجية الفرنسي: سنتفق مع الحكومة اللبنانية الجديدة على موعد لتنظيم مؤتمر من أجل إعادة الإعمار في لبنان

Lebanon 24
13-02-2025 | 13:15
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