Advertisement

أخبار عاجلة

شينكر: تشكيلة الحكومة تطابق المواصفات التي وضعتها الادارة الاميركية وستقوم بمراقبة عمل الوزراء

Lebanon 24
13-02-2025 | 14:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل بعد إجتماع الهيئة السياسيّة في "التيار": ابدأ بكلمة مبروك للبنانيين على الحكومة لأن وجود حكومة مكتملة المواصفات مع كل اعتراضنا عليها افضل من وجود حكومة تصريف اعمال منذ اكثر من سنتين ونصف تماماً
lebanon 24
14/02/2025 02:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: التنوع في أسماء الوزراء لن يكون عائقا أمام عمل الحكومة وأي تشكيلة حكومية لن ترضي الجميع وسنعمل بشكل موحد
lebanon 24
14/02/2025 02:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال استقباله الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وموظفي رئاسة مجلس الوزراء: لقد ابقت الحكومة على عجلة الدولة ومؤسساتها قائمة وبفضلكم وبتعاونكم فان الادارة ومصالح الناس كانت مصانة
lebanon 24
14/02/2025 02:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر: في حال انتشر الجيش في الجنوب اسرائيل ستنسحب وعلى السلطة السياسية ان تعطي الامر للجيش لنزع السلاح(LBCI)
lebanon 24
14/02/2025 02:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-02-13
18:44 | 2025-02-13
18:39 | 2025-02-13
18:36 | 2025-02-13
18:35 | 2025-02-13
18:21 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24