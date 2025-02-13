وزير الصناعة جو عيسى الخوري: سيادة أي دولة لا تتوقف على حدودها فقط وماذا فعل سلاح "الحزب"؟ أليس هو من دمّر الجنوب وهجّر الناس؟ ويجب أن يكون الجيش هو الوحيد الذي يملك السلاح (MTV)

Lebanon 24