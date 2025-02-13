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ترامب: نحن في وضع جيد لهزيمة أيّ طرف ولكننا لا نسعى لإلحاق الهزيمة بأيّة جهة

Lebanon 24
13-02-2025 | 17:14
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