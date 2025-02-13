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بوليتيكو: قاض فدرالي يأمر إدارة ترامب باستعادة أموال برامج المساعدات الخارجية

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:19
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