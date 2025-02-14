Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الصينية: أفعال أستراليا تضر بها وبغيرها

Lebanon 24
14-02-2025 | 00:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الصينية: أستراليا استفزتنا عمدا في بحر الصين الجنوبي يوم 11 شباط
lebanon 24
14/02/2025 11:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: ننتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية ونحافظ على ترسانتنا النووية بالحد الأدنى
lebanon 24
14/02/2025 11:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: نرفض اعتبار اتصال ترامب ببوتين تنازلاً
lebanon 24
14/02/2025 11:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: وزير الدفاع صدق على خطط هجومية كبيرة في حال فشل الصفقة رسميا
lebanon 24
14/02/2025 11:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:56 | 2025-02-14
03:55 | 2025-02-14
03:54 | 2025-02-14
03:48 | 2025-02-14
03:47 | 2025-02-14
03:29 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24