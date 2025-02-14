Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: إسرائيل تتوقع أن تتسلم من حماس عبر الوسطاء قائمة بأسماء 3 رهائن سيتم الإفراج عنهم غدًا

Lebanon 24
14-02-2025 | 01:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: إسرائيل ستقدم قائمة بأسماء 90 أسيرا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال سيتم الإفراج عنهم الأحد
lebanon 24
14/02/2025 11:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تؤكد "صفقة السبت".. وإسرائيل تتوقع استلام قائمة بأسماء 3 رهائن
lebanon 24
14/02/2025 11:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجناح العسكري لحركة حماس يعلن أسماء ثلاثة رهائن إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم بموجب العملية الخامسة من صفقة التبادل
lebanon 24
14/02/2025 11:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين رغم عدم توافق قائمة حماس مع ما كان مقررا
lebanon 24
14/02/2025 11:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:56 | 2025-02-14
03:55 | 2025-02-14
03:54 | 2025-02-14
03:48 | 2025-02-14
03:47 | 2025-02-14
03:29 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24