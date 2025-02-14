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الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز

Lebanon 24
14-02-2025 | 03:28
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الرئيس عون بذكرى استشهاد الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز
lebanon 24
14/02/2025 13:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من نازك الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
lebanon 24
14/02/2025 13:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال استقباله الحريري: نتمنى ان تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من الجاري مناسبة لتعزيز الوحدة بين اللبنانيين والالتقاء على كلمة سواء
lebanon 24
14/02/2025 13:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة بالإقفال بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
lebanon 24
14/02/2025 13:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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