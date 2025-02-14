رئيس وزراء هنغاريا: ستتم إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي ومنظومة الطاقة الأوروبية بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام وانتهاء الحرب في أوكرانيا

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