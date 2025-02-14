Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: الولايات المتحدة تجري حسابات خاطئة بشأن الشرق الأوسط وتستمع إلى الأكاذيب الإسرائيلية مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع

Lebanon 24
14-02-2025 | 06:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الولايات المتحدة ماتزال وسيطًا وواشنطن تدرك أهمية أمن واستقرار الشرق الأوسط
lebanon 24
14/02/2025 15:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس: يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين وتدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها
lebanon 24
14/02/2025 15:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: أشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودها الحيوية في دعم اتفاق غزة
lebanon 24
14/02/2025 15:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين بشأن خطة ترامب لامتلاك الولايات المتحدة قطاع غزة: علينا أن ننتظر التفاصيل
lebanon 24
14/02/2025 15:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:47 | 2025-02-14
08:39 | 2025-02-14
08:38 | 2025-02-14
08:19 | 2025-02-14
08:16 | 2025-02-14
08:15 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24