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وزيرة الخارجية الألمانية: أبلغنا نائب الرئيس الأميركي أن السلام المزيف يُفضي لمزيد من العدوان وسيضعفنا

Lebanon 24
14-02-2025 | 07:26
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