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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نُجرِ بعد محادثات كافية مع الإدارة الأميركية الجديدة وننتظر تعيين مبعوث لإيران
Lebanon 24
14-02-2025
|
09:27
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