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يديعوت أحرنوت: نحو 140 عضوا بالكونغرس حذروا ترمب من أن طرد الفلسطينيين غير أخلاقي ويعرض وقف إطلاق النار للخطر

Lebanon 24
14-02-2025 | 11:40
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