Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: سيتم النظر في تمديد المرحلة الأولى للإفراج عن مزيد من الأسرى

Lebanon 24
14-02-2025 | 13:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: مفاوضات غزة لم تصل لطريق مسدود والنقاشات قائمة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة
lebanon 24
15/02/2025 03:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو لا يطالب بكل الرهائن الـ76 يوم السبت بل يريد مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى
lebanon 24
15/02/2025 03:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
غزة بين تعقيدات الاتفاق وتحديات خطة ترامب.. هل سيتم تمديد المرحلة الأولى؟
lebanon 24
15/02/2025 03:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": هدف السعي لتمديد المرحلة الأولى هو السماح بإطلاق سراح مزيد من الرهائن وتمديد وقف إطلاق النار
lebanon 24
15/02/2025 03:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2025-02-14
18:45 | 2025-02-14
18:44 | 2025-02-14
18:31 | 2025-02-14
18:25 | 2025-02-14
18:20 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24