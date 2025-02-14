اليونيفيل بعد الاعتداء على نائب قائدها: الاعتداء على قوات حفظ السلام هو خرق فاضح للقانون الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب ونطالب السلطات اللبنانية بتحقيق فوري وتوقيف المعتدين

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