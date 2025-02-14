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المنسقة الأممية في لبنان: الهجوم الذي استهدف اليونيفيل غير مقبول على الإطلاق ويهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة

Lebanon 24
14-02-2025 | 17:42
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