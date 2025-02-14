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زيلينسكي: ناقشت مع أعضاء بالكونغرس صياغة مبادرات تشريعية لدعمنا وتوفير ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا

Lebanon 24
14-02-2025 | 18:08
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