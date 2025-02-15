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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش يستعد للانسحاب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط

Lebanon 24
15-02-2025 | 04:26
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