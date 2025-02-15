Advertisement

أخبار عاجلة

وصول حافلة تقل سجناء ومعتقلين فلسطينيين إلى رام الله بالضفة الغربية

Lebanon 24
15-02-2025 | 04:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أول حافلة تقل سجناء ومعتقلين فلسطينيين محررين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي
lebanon 24
15/02/2025 13:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول أسرى فلسطينيين إلى رام الله عقب الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
15/02/2025 13:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: عمليات القوات الإسرائيلية بالضفة تقيد بشدة وصول المساعدات الأساسية للفلسطينيين
lebanon 24
15/02/2025 13:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: عمليات القوات الإسرائيلية بالضفة تقيد بشدة وصول المساعدات الأساسية للفلسطينيين
lebanon 24
15/02/2025 13:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:27 | 2025-02-15
06:27 | 2025-02-15
06:26 | 2025-02-15
06:10 | 2025-02-15
06:09 | 2025-02-15
05:56 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24