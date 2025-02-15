Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر طبية في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 48264 قتيلا و111,688 إصابة منذ 7 تشرين الاول 2023

Lebanon 24
15-02-2025 | 06:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48208 شهداء و111655 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023
lebanon 24
15/02/2025 16:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: استشهاد 45936 فلسطينيا وإصابة 109274 منذ 7 تشرين الأول 2023
lebanon 24
15/02/2025 16:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت: بالنسبة لعملية "البيجر" فقد تم الإعداد لها قبل سنوات من الحرب وفي 11 تشرين الاول 2023 كانت جاهزة للتشغيل
lebanon 24
15/02/2025 16:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية: ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارة مفخخة في منبج شرقي حلب إلى 21
lebanon 24
15/02/2025 16:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:48 | 2025-02-15
08:47 | 2025-02-15
08:21 | 2025-02-15
08:19 | 2025-02-15
08:18 | 2025-02-15
08:17 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24