Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: تصريحات ترامب تتناقض مع الاتفاق الذي أبرم برعاية الوسطاء والولايات المتحدة

Lebanon 24
15-02-2025 | 08:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار
lebanon 24
15/02/2025 18:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة هو الذي سيحسم موضوع ترابط مراحل اتفاق وقف إطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
15/02/2025 18:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم حماس: استئناف عملية التبادل اليوم جاءت وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام إسرائيل بالاتفاق
lebanon 24
15/02/2025 18:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب تتحرك نحو توقيع إطار دفاعي جديد بين الهند والولايات المتحدة
lebanon 24
15/02/2025 18:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:17 | 2025-02-15
11:07 | 2025-02-15
11:06 | 2025-02-15
11:02 | 2025-02-15
11:02 | 2025-02-15
11:00 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24