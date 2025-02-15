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قماطي: المقاومة حاضرة بشعبها ومجاهديها وستقاوم كل الإملاءات التي تخضع لها الدولة اللبنانية وعلى المسؤولين اللبنانيين إحترام الدولة

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:40
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