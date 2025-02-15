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رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: الاعتصامات السلمية مقبولة ولكن الاعتداءات وقطع الطرقات ليست تعبيراً عن الرأي

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:03
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رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: للبنان فرصة ذهبية بوجود الرئيسين العماد جوزاف عون ونواف سلام لمعالجة كافة المواضيع العالقة، وأتمنى على الجميع وضع يدهم بيد الرئيسين
lebanon 24
15/02/2025 18:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مع صدور نتائج الاستشارات النيابية التي اجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السادة النواب فانني أجريت اتصالا برئيس الحكومة المكلّف نواف سلام وتمنيت له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة جديدة
lebanon 24
15/02/2025 18:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً
lebanon 24
15/02/2025 18:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نواف سلام: زرت دار الفتوى للاطمئنان على صحة مفتي الجمهورية والحمد لله تعافى من الوعكة الصحية
lebanon 24
15/02/2025 18:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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