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وفيق صفا: يجب أن نفرق بين اعتصام سلمي نعبر فيه عن رأينا ضد قرار منع الطائرة الإيرانية وبين ما حصل من اعتداء على اليونيفيل

Lebanon 24
15-02-2025 | 11:26
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