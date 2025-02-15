Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نأسف أننا احتجنا إلى كل هذه المدة لإعادة الأسرى الثلاثة اليوم

Lebanon 24
15-02-2025 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: ندعو للإضراب عن الطعام الاثنين وهو اليوم الـ500 لأبنائنا في غزة
lebanon 24
15/02/2025 20:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: علينا إعادة جميع المخطوفين إلى الوطن وبعدها نعالج بقية القضايا
lebanon 24
15/02/2025 20:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجهاز الصحي بهيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: لا مشكلة طارئة لدى المختطفات الثلاث تستدعي علاجا فوريا
lebanon 24
15/02/2025 20:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأسرى الإسرائيليين: أي اتفاق يجري التفاوض عليه يجب أن يحدد موعدا لإعادة آخر المخطوفين
lebanon 24
15/02/2025 20:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:25 | 2025-02-15
13:20 | 2025-02-15
13:08 | 2025-02-15
13:04 | 2025-02-15
13:03 | 2025-02-15
12:57 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24