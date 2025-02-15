Advertisement

أخبار عاجلة

بوليتيكو: روبيو ووالتز وويتكوف سيسافرون إلى السعودية لبدء محادثات سلام حول أوكرانيا

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الموفد الأميركي الخاص إلى كييف: لن يكون لأوروبا مقعد في محادثات السلام حول أوكرانيا
lebanon 24
16/02/2025 06:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أوكرانيا "سيكون لها مقعد" في محادثات السلام
lebanon 24
16/02/2025 06:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تخطط للضغط على الحلفاء الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو
lebanon 24
16/02/2025 06:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تقول إنها لم تلمس أي إشارات على استعداد أوكرانيا والغرب لمحادثات السلام
lebanon 24
16/02/2025 06:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:22 | 2025-02-15
16:11 | 2025-02-15
16:09 | 2025-02-15
15:41 | 2025-02-15
15:40 | 2025-02-15
15:40 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24