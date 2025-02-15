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مسؤول سابق بفريق التفاوض الإسرائيلي للقناة 12: كان يمكن إنقاذ مزيد من المختطفين بالتفاوض لكننا كنا نفوت الفرص

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:33
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