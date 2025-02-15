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قوات العدو الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة نعلين غربي رام الله بالضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
15-02-2025
|
23:55
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